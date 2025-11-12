Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 12 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Telhado da estação de Santa Apolónia arrancado pelo vento

12 nov, 2025 - 11:49 • Ana Kotowicz com Jaime Dantas

O alerta foi dado esta quarta-feira pelas 10h59. País está sob aviso amarelo devido à chuva. Rajadas de vento podem ultrapassar os 100 quilómetros por hora.

A+ / A-

(Em atualização)

Uma parte do telhado de um dos edifícios da estação de Santa Apolónia foi arrancado pelo vento. O alerta foi dado esta quarta-feira pelas 10h59, apurou a Renascença junto dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e da Infraestruturas de Portugal. Este incidente será consequência da depressão Cláudia que está a atingir Portugal.

Para o local foram enviadas oito operacionais apoiados por duas viaturas.


A Infraestruturas de Portugal, gestora da rede ferroviária, esclareceu que não há feridos, embora alguns veículos tenham ficado danificados.

Todo o país está sob aviso amarelo devido à chuva, que, em alguns pontos do território, vai passar a laranja a partir das 21h00 desta segunda-feira.

As previsões apontam para rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 quilómetros por hora.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 12 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)