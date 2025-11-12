Telhado da estação de Santa Apolónia arrancado pelo vento

12 nov, 2025 - 11:49 • Ana Kotowicz com Jaime Dantas
(Em atualização)
Uma parte do telhado de um dos edifícios da estação de Santa Apolónia foi arrancado pelo vento. O alerta foi dado esta quarta-feira pelas 10h59, apurou a Renascença junto dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e da Infraestruturas de Portugal. Este incidente será consequência da depressão Cláudia que está a atingir Portugal.
Para o local foram enviadas oito operacionais apoiados por duas viaturas.
A Infraestruturas de Portugal, gestora da rede ferroviária, esclareceu que não há feridos, embora alguns veículos tenham ficado danificados.
Todo o país está sob aviso amarelo devido à chuva, que, em alguns pontos do território (Aveiro, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal e Viseu), vai passar a laranja a partir das 21h00 desta segunda-feira.
As previsões apontam para rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 quilómetros por hora.