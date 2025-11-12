Três detidos no Porto e em Matosinhos por suspeitas de extorsão, usura e associação criminosa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, nas cidades do Porto e Matosinhos, três homens fortemente indiciados pela prática dos crimes de extorsão agravada, usura agravada e associação criminosa.

O grupo terá obtido lucros ilícitos na ordem das centenas de milhares de euros através de um esquema de empréstimos ilegais a particulares em dificuldades financeiras.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a PJ, os suspeitos abordavam pessoas com problemas económicos e ofereciam-lhes empréstimos particulares com taxas de juro elevadas, que chegavam aos 10%.

Mesmo após as vítimas cumprirem rigorosamente os pagamentos e liquidarem os montantes devidos, os indivíduos continuavam a exigir prestações adicionais, recorrendo a ameaças à integridade física e à vida das vítimas para as obrigar a pagar.

Em alguns casos, as vítimas foram forçadas a assinar confissões de dívida em favor dos suspeitos, garantindo assim a continuidade dos pagamentos exigidos.

“Apesar de discordarem de tais exigências acabaram por ser constrangidas com ameaças contra a integridade física e contra a própria vida, pelo que, receando a concretização dessas ameaças, aceitaram a formalização de confissões de dívida em favor dos suspeitos e a continuação dos pagamentos mensais exigidos”, acrescenta a nota.

O esquema, em funcionamento há cerca de quatro anos, terá feito diversas vítimas, embora o número exato ainda não esteja apurado — muitas delas não apresentaram queixa por medo de represálias.

Durante as diligências da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, responsável pela investigação, “foi possível localizar e deter a cúpula da organização”, bem como apreender provas relevantes que reforçam os indícios dos crimes.

No decorrer da operação, foi ainda detido em flagrante delito outro cidadão por posse de arma proibida.

De acordo com a polícia de investigação criminal, os detidos, com idades entre os 29 e os 59 anos, possuem antecedentes criminais por crimes contra a liberdade pessoal e por posse ilegal de armas. Serão presentes às autoridades judiciais competentes para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.