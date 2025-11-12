"Tudo garantido" para "avançar o mais depressa possível" com solução para VCI

O ministro das Infraestruturas disse esta quarta-feira que "está tudo garantido" para se "avançar o mais depressa possível" para uma solução para a VCI do Porto, não comentando a possibilidade de tal acontecer só em 2027 e não 2026.

"O Governo sabe qual é o caminho das pedras, está a trabalhar no processo, está tudo garantido para podermos avançar o mais depressa possível, falarei com os autarcas e a seu tempo adiantaremos, mas primeiro adiantamos as autarcas", disse Miguel Pinto Luz aos jornalistas, à margem da abertura da XIII Semana da Reabilitação Urbana, na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, distrito do Porto.

O governante tinha sido questionado sobre a possibilidade de as medidas para mitigar o trânsito na Via de Cintura Interna (VCI), que estavam previstas serem implementadas em 2026, apenas o poderem ser em 2027.

Miguel Pinto Luz disse que "neste momento" não podia "garantir nada", porque iria fazê-lo primeiro junto dos autarcas.

"Vou sair daqui e vou para uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara do Porto e, portanto, um dos temas será seguramente esse", referindo também que "mudaram os dois autarcas [Gaia e Porto], os mais interessados na VCI, mas há outros", recordando que "o consenso está estabelecido".

Na semana passada, o Jornal de Notícias (JN) noticiou que a isenção de portagens para pesados de mercadorias na Circular Regional Exterior do Porto (CREP), também denominada autoestrada A41, medida para retirar pesados da VCI, não deveria entrar em vigor em 2026, mas só em 2027.

O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, confirmou que a mesma deverá avançar apenas em janeiro de 2027.

Segundo o novo autarca, também citado pelo JN, a medida anunciada para 2026 pelo Governo "ficou dependente de uma decisão dos autarcas da área metropolitana", que, "por estarem em fim de mandato, (...) decidiram - certamente com bons propósitos, não é uma crítica - que não queriam tomar uma posição, e protelaram essa decisão".

"Entretanto, o Orçamento do Estado já foi aprovado, e não temos condições, até tecnológicas, para resolver o problema até 01 de janeiro de 2026", afirmou Pedro Duarte, comprometendo-se, contudo, a "tentar encontrar uma solução o mais rapidamente possível", segundo o JN.

O presidente da Câmara do Porto referiu também que, "o mais tardar, será a 01 de janeiro do ano seguinte", mas tentará "antecipar essa medida".

A A41, Circular Regional Exterior do Porto (CREP), deverá ser "tendencialmente gratuita" para pesados, nomeadamente de mercadorias, para tentar reduzir o tráfego na VCI, disseram o ministro das Infraestruturas e o ex-presidente da Câmara do Porto Rui Moreira, em 3 de abril.

"O Governo irá encetar todos os esforços para, no prazo de quatro ou cinco meses, implementar uma redução das tarifas das portagens na CREP, tendencialmente gratuitas para todos os veículos pesados", disse aos jornalistas o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, após uma reunião com os autarcas da Área Metropolitana do Porto (AMP), no Porto.

O ministro falou numa "redução drástica daquilo que são as portagens na CREP para provocar, com a elasticidade do preço, a mudança de tráfego para a CREP", em vez da Via de Cintura Interna (VCI).

Questionado sobre quando poderia entrar em vigor a redução do tarifário, Pinto Luz disse que o objetivo era que entrasse em vigor "em janeiro do próximo ano", ou seja, 2026.