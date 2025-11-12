UGT reafirma "rotundo não" à proposta do Governo de revisão da legislação laboral

A União Geral de Trabalhadores (UGT) reafirmou hoje o "rotundo não" ao anteprojeto de reforma laboral do Governo, considerando que fragiliza a proteção dos trabalhadores e desequilibra as relações de trabalho a favor das entidades patronais. "A UGT reafirma o seu rotundo não a esta proposta, que considera um grave retrocesso nos direitos laborais, fragilizando a proteção dos trabalhadores e desequilibrando as relações de trabalho a favor das entidades patronais", sustenta a central sindical no documento "Rotundo não à Reforma Laboral para os Patrões", hoje divulgado. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Neste documento, a UGT compara, ponto por ponto, o que está atualmente previsto na lei, o que propõe o anteprojeto do Governo e o que os trabalhadores perderão caso a reforma avance.

Entre as alterações mais preocupantes destaca a "facilitação dos despedimentos e a dificuldade acrescida de reintegração em casos de despedimento ilícito" e o "agravamento da precariedade, com contratos a termo mais longos e menos proteção para trabalhadores reformados". Salienta ainda a "restrição do direito à greve, com a generalização dos serviços mínimos", o "retrocesso nos direitos de parentalidade e conciliação familiar" e a "desvalorização da negociação coletiva e da ação sindical no local de trabalho". "Para a UGT, esta proposta não moderniza o mercado de trabalho - fragiliza-o, colocando em causa princípios fundamentais de justiça laboral, estabilidade e igualdade", enfatiza. Apelando à reflexão e ao debate público em torno do anteprojeto do Governo, a central reitera a sua "total disponibilidade para discutir soluções que promovam mais dignidade, mais segurança e mais equilíbrio nas relações laborais".