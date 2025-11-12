Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 12 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

UGT reafirma "rotundo não" à proposta do Governo de revisão da legislação laboral

12 nov, 2025 - 13:25 • Lusa

Entre as alterações mais preocupantes, a UGT destaca a "facilitação dos despedimentos e a dificuldade acrescida de reintegração em casos de despedimento ilícito" e o "agravamento da precariedade, com contratos a termo mais longos e menos proteção para trabalhadores reformados".

A+ / A-

A União Geral de Trabalhadores (UGT) reafirmou hoje o "rotundo não" ao anteprojeto de reforma laboral do Governo, considerando que fragiliza a proteção dos trabalhadores e desequilibra as relações de trabalho a favor das entidades patronais.

"A UGT reafirma o seu rotundo não a esta proposta, que considera um grave retrocesso nos direitos laborais, fragilizando a proteção dos trabalhadores e desequilibrando as relações de trabalho a favor das entidades patronais", sustenta a central sindical no documento "Rotundo não à Reforma Laboral para os Patrões", hoje divulgado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Neste documento, a UGT compara, ponto por ponto, o que está atualmente previsto na lei, o que propõe o anteprojeto do Governo e o que os trabalhadores perderão caso a reforma avance.

Ministra do Trabalho rejeita cortes nas prestações sociais. “De modo nenhum está em causa retirar direitos”

DÚVIDAS PÚBLICAS

Ministra do Trabalho rejeita cortes nas prestações sociais. “De modo nenhum está em causa retirar direitos”

Maria do Rosário Palma Ramalho diz que Santa Casa (...)

Entre as alterações mais preocupantes destaca a "facilitação dos despedimentos e a dificuldade acrescida de reintegração em casos de despedimento ilícito" e o "agravamento da precariedade, com contratos a termo mais longos e menos proteção para trabalhadores reformados".

Salienta ainda a "restrição do direito à greve, com a generalização dos serviços mínimos", o "retrocesso nos direitos de parentalidade e conciliação familiar" e a "desvalorização da negociação coletiva e da ação sindical no local de trabalho".

"Para a UGT, esta proposta não moderniza o mercado de trabalho - fragiliza-o, colocando em causa princípios fundamentais de justiça laboral, estabilidade e igualdade", enfatiza.

Apelando à reflexão e ao debate público em torno do anteprojeto do Governo, a central reitera a sua "total disponibilidade para discutir soluções que promovam mais dignidade, mais segurança e mais equilíbrio nas relações laborais".

Mexidas nos contratos, banco de horas e "compra" de férias. O que vai mudar nas leis do trabalho?

Explicador

Mexidas nos contratos, banco de horas e "compra" de férias. O que vai mudar nas leis do trabalho?

Montenegro promete uma legislação "mais amiga do t(...)

O anteprojeto do Governo para revisão da legislação laboral, que está a ser debatido com os parceiros sociais, prevê a revisão de "mais de uma centena" de artigos do Código de Trabalho.

A ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, tem vindo a reiterar que o Governo "não tem pressa" na negociação sobre o anteprojeto de revisão laboral, mas avisou que "não vai eternizar" a discussão na Concertação Social.

As alterações previstas na proposta - designada "Trabalho XXI" e que o Governo apresentou em 24 de julho como uma revisão "profunda" da legislação laboral - visam desde a área da parentalidade (com alterações nas licenças parentais, amamentação e luto gestacional) ao trabalho flexível, formação nas empresas ou período experimental dos contratos de trabalho, prevendo ainda um alargamento dos setores que passam a estar abrangidos por serviços mínimos em caso de greve.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 12 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)