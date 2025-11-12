ULS Braga aposta na tecnologia para humanizar cuidados a utentes sem voz

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Braga implementou o projeto “Comunicar sem Voz”, uma iniciativa pioneira que recorre à tecnologia para humanizar os cuidados prestados a utentes com dificuldades de comunicação, nomeadamente aqueles submetidos a laringectomia ou traqueostomia.

O objetivo é simples, mas transformador: devolver o direito de comunicar a quem, por motivos clínicos, perdeu temporária ou permanentemente a capacidade de falar.

Entre os casos mais frequentes encontram-se os doentes com tumores malignos da laringe, cujo tratamento implica, em muitos casos, a realização de uma laringectomia – cirurgia que remove a laringe e, com ela, as cordas vocais, inviabilizando a emissão de som pela via aérea natural. Também emergências, como traqueostomias por obstrução tumoral ou hemorragia, resultam numa perda abrupta da fala.

“Estes doentes enfrentam, no pós-operatório, uma realidade marcada por sentimentos de medo, angústia e frustração. A impossibilidade de expressar necessidades, emoções ou dores intensifica o sofrimento físico e emocional”, explica Sofia Osório, Enfermeira Gestora do Serviço de Otorrinolaringologia da ULS Braga.

Perante esta realidade, a equipa de enfermagem procurou alternativas aos métodos tradicionais, como papel e caneta, frequentemente ineficazes devido à debilidade física e emocional dos doentes.

A resposta surgiu através da aplicação MagicContact, uma ferramenta de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), gratuita, desenvolvida pela Fundação Altice, em parceria com a Associação do Porto de Paralisia Cerebral (APPC) e o aTOPLab do Politécnico de Leiria.

A aplicação já está em uso no serviço de Otorrinolaringologia da ULS Braga, permitindo que os utentes comuniquem de forma simples e intuitiva com os profissionais de saúde, através de tablets.

“Esta solução tecnológica não substitui a voz, mas devolve ao doente algo essencial: a capacidade de participar ativamente nos seus cuidados, de manifestar necessidades básicas e de se sentir compreendido”, realça a ULS.

Mais do que uma inovação tecnológica, o projeto “Comunicar sem Voz” representa um compromisso com a humanização dos cuidados de saúde e com a valorização da comunicação como elemento essencial da relação terapêutica.

Com esta iniciativa, a ULS Braga sublinha que está a reforçar a sua missão de cuidar com excelência, proximidade e humanidade, colocando a tecnologia ao serviço das pessoas — especialmente daquelas que mais precisam de se fazer ouvir.