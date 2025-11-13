Bispo de Setúbal lamenta morte de casal em Fernão Ferro devido ao mau tempo

O bispo de Setúbal, cardeal Américo Aguiar, manifestou esta quinta-feira “enorme tristeza” pela morte de um casal de octogenários em Fernão Ferro, Seixal, na sequência do mau tempo que tem afetado a região.

“Esta tragédia fere o coração de todos nós e deixa a nossa comunidade mais pobre e mais silenciosa”, escreve no Facebook.

O prelado garante oração pelas vítimas e deixa uma mensagem de proximidade à família e amigos, pedindo a Deus “força e consolação neste momento tão duro”.

“Quero, antes de mais, rezar por estes nossos irmãos que partiram inesperadamente e abraçar, com grande proximidade e respeito, a família e amigos, que agora enfrentam uma dor profunda e difícil de suportar. Que Deus lhes dê força e consolação neste momento tão duro”, lê-se.