Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Bispo de Setúbal lamenta morte de casal em Fernão Ferro devido ao mau tempo

13 nov, 2025 - 12:06 • Olímpia Mairos

D. Américo Aguiar garante oração pelas vítimas e deixa uma mensagem de proximidade à família e amigos, pedindo a Deus “força e consolação neste momento tão duro”.

A+ / A-

O bispo de Setúbal, cardeal Américo Aguiar, manifestou esta quinta-feira “enorme tristeza” pela morte de um casal de octogenários em Fernão Ferro, Seixal, na sequência do mau tempo que tem afetado a região.

“Esta tragédia fere o coração de todos nós e deixa a nossa comunidade mais pobre e mais silenciosa”, escreve no Facebook.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O prelado garante oração pelas vítimas e deixa uma mensagem de proximidade à família e amigos, pedindo a Deus “força e consolação neste momento tão duro”.

“Quero, antes de mais, rezar por estes nossos irmãos que partiram inesperadamente e abraçar, com grande proximidade e respeito, a família e amigos, que agora enfrentam uma dor profunda e difícil de suportar. Que Deus lhes dê força e consolação neste momento tão duro”, lê-se.

Casal de idosos morre em casa inundada devido ao mau tempo em Fernão Ferro

Casal de idosos morre em casa inundada devido ao mau tempo em Fernão Ferro

Vítimas ficaram encurraladas e não conseguiram esc(...)

Na mesma publicação, agradece a todos os que estão no terreno a prestar auxílio, incluindo bombeiros, agentes de proteção civil, forças de segurança, trabalhadores das autarquias e cidadãos que “com generosidade e sentido de comunidade, não hesitam em ajudar”.

“A todos, muito obrigado pela dedicação e coragem. Peço prudência, serenidade e atenção às instruções das autoridades. Continuemos a cuidar uns dos outros — é assim que vencemos as tempestades da vida”, sublinha.

O cardeal concluiu entregando o casal “ao amor misericordioso de Deus” e pedindo a intercessão de Maria, Mater Spei, para acompanhar as famílias, proteger quem se dedica ao socorro e guiar a Diocese nos próximos dias.

Um casal de idosos, ambos com 88 anos, morreu na manhã desta quinta-feira em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, após a habitação onde viviam ter ficado inundada devido ao mau tempo que afeta várias regiões do país.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 13 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)