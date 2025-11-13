Bispo de Setúbal lamenta morte de casal em Fernão Ferro devido ao mau tempo

13 nov, 2025 - 12:06 • Olímpia Mairos
O bispo de Setúbal, cardeal Américo Aguiar, manifestou esta quinta-feira “enorme tristeza” pela morte de um casal de octogenários em Fernão Ferro, Seixal, na sequência do mau tempo que tem afetado a região.
“Esta tragédia fere o coração de todos nós e deixa a nossa comunidade mais pobre e mais silenciosa”, escreve no Facebook.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O prelado garante oração pelas vítimas e deixa uma mensagem de proximidade à família e amigos, pedindo a Deus “força e consolação neste momento tão duro”.
“Quero, antes de mais, rezar por estes nossos irmãos que partiram inesperadamente e abraçar, com grande proximidade e respeito, a família e amigos, que agora enfrentam uma dor profunda e difícil de suportar. Que Deus lhes dê força e consolação neste momento tão duro”, lê-se.
Vítimas ficaram encurraladas e não conseguiram esc(...)
Na mesma publicação, agradece a todos os que estão no terreno a prestar auxílio, incluindo bombeiros, agentes de proteção civil, forças de segurança, trabalhadores das autarquias e cidadãos que “com generosidade e sentido de comunidade, não hesitam em ajudar”.
“A todos, muito obrigado pela dedicação e coragem. Peço prudência, serenidade e atenção às instruções das autoridades. Continuemos a cuidar uns dos outros — é assim que vencemos as tempestades da vida”, sublinha.
O cardeal concluiu entregando o casal “ao amor misericordioso de Deus” e pedindo a intercessão de Maria, Mater Spei, para acompanhar as famílias, proteger quem se dedica ao socorro e guiar a Diocese nos próximos dias.
Um casal de idosos, ambos com 88 anos, morreu na manhã desta quinta-feira em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, após a habitação onde viviam ter ficado inundada devido ao mau tempo que afeta várias regiões do país.