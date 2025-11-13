Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Casal de idosos morre em casa inundada devido ao mau tempo em Fernão Ferro

13 nov, 2025 - 10:51 • Olímpia Mairos , com Carla Fino

Vítimas ficaram encurraladas e não conseguiram escapar da habitação alagada

A+ / A-

Um casal de idosos, ambos com 88 anos, morreu na manhã desta quinta-feira em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, após a habitação onde viviam ter ficado inundada devido ao mau tempo que afeta várias regiões do país. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e, entretando, confirmada à Renascença por fonte da GNR.

"Os militares foram acionados para proceder à abertura da porta da habitação do casal. Enquanto se aguardava a chegada da VMER, foram realizadas manobras de reanimação, tendo o óbito sido posteriormente declarado no local", disse a fonte à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com informações avançadas pelo jornal, a zona da casa onde o casal dormia ficou totalmente alagada, impedindo as vítimas de conseguir fugir a tempo.

As autoridades continuam a acompanhar os efeitos da chuva intensa que desde a madrugada tem provocado inundações, quedas de árvores e danos em habitações em diversos pontos do país.

Mau tempo provoca mais de 400 ocorrências. Habitações e veículos danificados, mas sem vítimas

Mau tempo provoca mais de 400 ocorrências. Habitações e veículos danificados, mas sem vítimas

Mais de 14 mil casas sem energia elétrica nos dist(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 13 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)