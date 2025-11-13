Casal de idosos morre em casa inundada devido ao mau tempo em Fernão Ferro

Um casal de idosos, ambos com 88 anos, morreu na manhã desta quinta-feira em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, após a habitação onde viviam ter ficado inundada devido ao mau tempo que afeta várias regiões do país. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e, entretando, confirmada à Renascença por fonte da GNR.

"Os militares foram acionados para proceder à abertura da porta da habitação do casal. Enquanto se aguardava a chegada da VMER, foram realizadas manobras de reanimação, tendo o óbito sido posteriormente declarado no local", disse a fonte à Renascença.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com informações avançadas pelo jornal, a zona da casa onde o casal dormia ficou totalmente alagada, impedindo as vítimas de conseguir fugir a tempo.

As autoridades continuam a acompanhar os efeitos da chuva intensa que desde a madrugada tem provocado inundações, quedas de árvores e danos em habitações em diversos pontos do país.