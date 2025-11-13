Castro Almeida relembra D. Afonso Henriques como "empreendedor" para atrair investidores

Veja também:

O ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, pediu esta quinta-feira aos participantes da Web Summit 2025 Lisboa que regressem a Portugal, um país “em transformação”, onde podem ser criados empregos e implementadas novas ideias.

No encerramento da 10.ª edição da cimeira tecnológica em Lisboa, Castro Almeida falou de Portugal como uma nação “grande”, com um “mar imenso” e onde há estabilidade económica e política para “inovar, projetar, construir e fazer avançar”.

“Este momento não é a linha de chegada para o Web Summit 2025. É o ponto de partida para a liderança de Portugal na Inteligência Artificial. Invistam, inovem, vivam, trabalhem em Portugal. Aqui encontrarão estabilidade, talento e oportunidades. Portugal tem um passado rico e nós teremos, certamente, um futuro risonho. Empresários, criadores e líderes mundiais – voltem a Portugal. Serão sempre bem-vindos. Voltem ao novo futuro”, afirmou.

Numa intervenção de cerca de 10 minutos, com centenas de pessoas a assistir no palco principal, Castro Almeida voltou a falar da meta de colocar Portugal na liderança de Inteligência Artificial. Para isso, relembrou que o Governo “não controla, mas impulsiona a inovação” e que, exemplo disso, é o investimento da Start Campus de 8,5 milhões de euros no centro de dados em Sines, aos quais se juntam os dez mil milhões anunciados pela Microsoft nos últimos dias.