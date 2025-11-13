Castro Almeida relembra D. Afonso Henriques como "empreendedor" para atrair investidores

13 nov, 2025 - 19:16 • Alexandre Abrantes Neves
O ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, pediu esta quinta-feira aos participantes da Web Summit 2025 Lisboa que regressem a Portugal, um país “em transformação”, onde podem ser criados empregos e implementadas novas ideias.
No encerramento da 10.ª edição da cimeira tecnológica em Lisboa, Castro Almeida falou de Portugal como uma nação “grande”, com um “mar imenso” e onde há estabilidade económica e política para “inovar, projetar, construir e fazer avançar”.
“Este momento não é a linha de chegada para o Web Summit 2025. É o ponto de partida para a liderança de Portugal na Inteligência Artificial. Invistam, inovem, vivam, trabalhem em Portugal. Aqui encontrarão estabilidade, talento e oportunidades. Portugal tem um passado rico e nós teremos, certamente, um futuro risonho. Empresários, criadores e líderes mundiais – voltem a Portugal. Serão sempre bem-vindos. Voltem ao novo futuro”, afirmou.
Numa intervenção de cerca de 10 minutos, com centenas de pessoas a assistir no palco principal, Castro Almeida voltou a falar da meta de colocar Portugal na liderança de Inteligência Artificial. Para isso, relembrou que o Governo “não controla, mas impulsiona a inovação” e que, exemplo disso, é o investimento da Start Campus de 8,5 milhões de euros no centro de dados em Sines, aos quais se juntam os dez mil milhões anunciados pela Microsoft nos últimos dias.
Além dos argumentos centrados no presente e no futuro, Castro Almeida puxou também da história para provar que Portugal é um país naturalmente dedicado ao empreendedorismo.
“Afonso Henriques tinha talento, ambição, um projeto, uma visão clara do futuro. Tinha 34 anos quando criou um Estado soberano, Portugal. O nosso primeiro rei foi também o nosso primeiro empreendedor. Portugal liderou a grande aventura dos descobrimentos marítimos. Nos séculos XV e XVI, os nossos navegadores lideraram a globalização. Estes homens foram também, no seu tempo, empreendedores”, considerou.
A Web Summit terminou esta quinta-feira mais uma edição em Lisboa, a décima consecutiva a tomar palco na capital. Reuniu mais de 71 mil participantes, oriundos de 157 países.