Cidadão estrangeiro detido em Lisboa por suspeita de burla qualificada a autoridades suecas

13 nov, 2025 - 09:50 • Olímpia Mairos

O suspeito terá conseguido enganar as autoridades suecas, causando um prejuízo estimado em cerca de 69 mil euros.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona de Lisboa, um cidadão estrangeiro de 41 anos suspeito de vários crimes de burla qualificada, no âmbito de uma operação de cooperação internacional.

A ação foi conduzida pela Unidade de Informação Criminal da PJ, em cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias da Suécia.

De acordo com a investigação, o suspeito terá desenvolvido, em março de 2025, um esquema fraudulento que consistia no envio de pedidos de pagamento à Agência Tributária Sueca, alegando ter realizado diversos trabalhos, como reparações domésticas, ampliações e conversões de habitações. No entanto, tais serviços nunca chegaram a ser efetuados.

Com este esquema, o homem terá conseguido “burlar a Agência Tributária sueca, causando um prejuízo avaliado em cerca de 69 mil euros”, indica a PJ.

Segundo a polícia de investigação criminal, caso seja considerado culpado, poderá enfrentar “uma pena máxima de seis anos de prisão”.

O detido será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

