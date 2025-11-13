Cidadão estrangeiro detido em Lisboa por suspeita de burla qualificada a autoridades suecas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona de Lisboa, um cidadão estrangeiro de 41 anos suspeito de vários crimes de burla qualificada, no âmbito de uma operação de cooperação internacional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A ação foi conduzida pela Unidade de Informação Criminal da PJ, em cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias da Suécia.

De acordo com a investigação, o suspeito terá desenvolvido, em março de 2025, um esquema fraudulento que consistia no envio de pedidos de pagamento à Agência Tributária Sueca, alegando ter realizado diversos trabalhos, como reparações domésticas, ampliações e conversões de habitações. No entanto, tais serviços nunca chegaram a ser efetuados.

Com este esquema, o homem terá conseguido “burlar a Agência Tributária sueca, causando um prejuízo avaliado em cerca de 69 mil euros”, indica a PJ.

Segundo a polícia de investigação criminal, caso seja considerado culpado, poderá enfrentar “uma pena máxima de seis anos de prisão”.

O detido será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.