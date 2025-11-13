Ouvir
Comboio descarrila na Covilhã. Circulação suspensa na Linha da Beira Baixa

13 nov, 2025 - 14:34 • João Pedro Quesado , Carla Fino

Não há feridos. Comboio regional descarrilou devido a um deslizamento de terras, e circulava sem passageiros.

A circulação de comboios está suspensa na Linha da Beira Baixa, devido ao descarrilamento de um comboio regional. O comboio circulava apenas com a tripulação a bordo.

O descarrilamento aconteceu entre a Covilhã e o Tortosendo e, de acordo com a CP, não provocou feridos. O comboio afetado é o Regional 5674, que partiu da Covilhã às 12h45 em direção a Castelo Branco, onde devia chegar às 13h49.

O acidente aconteceu "após o comboio embater numa barreira devido a um aluimento de terras", esclarece a Infraestruturas de Portugal em comunicado, confirmando que o comboio circulava sem passageiros.

Não há previsão de quando será possível retomar a circulação. "As equipas da Infraestruturas de Portugal estão a trabalhar no terreno com o objetivo de resolver a situação e assegurar, com a brevidade possível, as condições de circulação e segurança".

Ao mesmo tempo, a circulação entre Abrantes e Alfarrarede está interrompida devido "à queda de um poste de sinalização".

O mau tempo trazido pela depressão Cláudia provocou quase 800 ocorrências durante a manhã desta quinta-feira.

[notícia atualizada às 14h45]

