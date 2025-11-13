Depressão Cláudia provoca 86 ocorrências. Há 20 mil pessoas sem eletricidade em Lisboa, Setúbal e Santarém

“Vamos continuar a assistir a um incremento do número de ocorrências — quer na Península de Setúbal, quer em Lisboa —, dado que, nas próximas duas horas, a precipitação continuará. Por isso, o número de ocorrências tenderá a subir. Refiro-me, em concreto, à sub-região da Grande Lisboa e da Península de Setúbal”, indica o comandante Pedro Araújo.

O comandante Pedro Araújo destaca que a chuva intensa vai persistir, afetando particularmente a Grande Lisboa e a Península de Setúbal.

Contudo, as autoridades alertam que o número de ocorrências deverá aumentar nas próximas horas, sobretudo nos distritos de Setúbal e Lisboa, que estão sob aviso vermelho do IPMA.

As regiões mais afetadas foram a Grande Lisboa, a Península de Setúbal e o Oeste. Até ao momento, não há vítimas nem desalojados.

“Entre as 0h00 e as 6h00, foram registadas 86 ocorrências relacionadas com o mau tempo, das quais 75 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo. A maioria dos incidentes corresponde a inundações (68) , havendo ainda seis quedas de árvores e seis limpezas de vias”, adiantou à Renascença Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 86 ocorrências entre as 0h00 e as 6h00 relacionadas com a chuva forte por causa da depressão Cláudia, sobretudo inundações.

Uma árvore caiu esta quinta-feira em cima de dois carros na Rua Nova do Calhariz, em Lisboa, por causa do mau tempo, disse à Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros.

A mesma fonte indicou que os bombeiros receberam um alerta às 4h50 para uma queda de árvore em cima de dois carros na Rua Nova do Calhariz, na freguesia da Ajuda, que não causou vítimas.

O mau tempo desta madrugada deixou sem eletricidade cerca de 20 mil casas nas zonas de Lisboa, Santarém e Setúbal, sendo este o distrito mais afetado, segundo a empresa E-REDES.

A empresa garante que as suas equipas estão em vigilância permanente e mobilizadas no terreno para uma rápida resolução da situação.

A Câmara Municipal do Montijo informou esta quinta-feira que por motivos de segurança, o Agrupamento de Escolas do Montijo, e o Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, a Escola Profissional do Montijo e o Conservatório Regional de Artes do Montijo estarão fechadas no período da manhã.



Para além das escolas fechadas, as autoridades apelam à população que evite deslocações desnecessárias e que se sair, redobre a atenção nas zonas de maior risco.



O distrito de Setúbal encontra-se sob aviso vermelho — o mais elevado — até às 9h00 desta quinta-feira, devido à previsão de chuva forte e persistente, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Além de Setúbal, outros quinze distritos estão sob aviso laranja pelo mesmo motivo.

As previsões meteorológicas apontam para céu muito nublado ou encoberto, precipitação intensa, por vezes acompanhada de granizo e trovoadas. O vento deverá soprar moderado a forte (30 a 40 km/h) do quadrante sul, com rajadas que podem atingir 90 km/h no litoral e até 110 km/h nas terras altas, sobretudo nas regiões Centro e Sul. Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro em alguns locais, uma ligeira subida da temperatura mínima no interior e uma pequena descida da máxima, especialmente nas zonas interiores.

[notícia atualizada às 8h20 de 13 de novembro de 2025]

