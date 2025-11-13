Depressão Cláudia provoca 86 ocorrências. Há 20 mil pessoas sem eletricidade em Lisboa, Setúbal e Santarém

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 86 ocorrências entre as 0h00 e as 6h00 relacionadas com a chuva forte por causa da depressão Cláudia, sobretudo inundações.

“Entre as 0h00 e as 6h00, foram registadas 86 ocorrências relacionadas com o mau tempo, das quais 75 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo. A maioria dos incidentes corresponde a inundações (68), havendo ainda seis quedas de árvores e seis limpezas de vias”, adiantou à Renascença Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

As regiões mais afetadas foram a Grande Lisboa, a Península de Setúbal e o Oeste. Até ao momento, não há vítimas nem desalojados.

Contudo, as autoridades alertam que o número de ocorrências deverá aumentar nas próximas horas, sobretudo nos distritos de Setúbal e Lisboa, que estão sob aviso vermelho do IPMA.

O comandante Pedro Araújo destaca que a chuva intensa vai persistir, afetando particularmente a Grande Lisboa e a Península de Setúbal.

“Vamos continuar a assistir a um incremento do número de ocorrências — quer na Península de Setúbal, quer em Lisboa —, dado que, nas próximas duas horas, a precipitação continuará. Por isso, o número de ocorrências tenderá a subir. Refiro-me, em concreto, à sub-região da Grande Lisboa e da Península de Setúbal”, indica o comandante Pedro Araújo.

A E-REDES regista esta quinta-feira cerca de 20 mil clientes sem energia devido ao mau tempo, sendo Lisboa, Santarém e Setúbal as zonas mais afetadas.