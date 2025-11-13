Depressão Cláudia provoca 86 ocorrências e deixa 20 mil pessoas sem eletricidade em Lisboa, Setúbal e Santarém

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 86 ocorrências entre as 0h00 e as 6h00 relacionadas com a chuva forte por causa da depressão Cláudia, sobretudo inundações.

“Entre as 0h00 e as 6h00 de hoje foram registadas 86 ocorrências, 68 das quais inundações de vias, garagens, caixas de elevador, mas sem causar vítimas nem desalojados”, adiantou à Lusa Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

As regiões mais afetadas foram a Grande Lisboa, a Península de Setúbal e o Oeste, disse a fonte, especificando que em Setúbal foram registadas 43 ocorrências, na Grande Lisboa 19 e no Oeste 13.

A E-REDES regista na manhã desta quinta-feira cerca de 20 mil clientes sem energia devido ao mau tempo, sendo Lisboa, Santarém e Setúbal as zonas mais afetadas.



Fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal, contactada pela agência Lusa, indicou que os municípios mais afetados são Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete. Há registo de dezenas de ocorrências, sobretudo quedas de árvores e inundações, incluindo o corte da Estrada Nacional 378, em Fernão Ferro, devido à acumulação de água.

Também o Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e o Comando Sub-Regional do Oeste confirmaram à Lusa várias ocorrências relacionadas com inundações na via pública, embora sem gravidade.