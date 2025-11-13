Ouvir
Depressão Cláudia provoca 86 ocorrências e deixa 20 mil pessoas sem eletricidade em Lisboa, Setúbal e Santarém

13 nov, 2025 - 07:47 • Olímpia Mairos , com Lusa

O período mais crítico da depressão Cláudia será até às 9 da manhã.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 86 ocorrências entre as 0h00 e as 6h00 relacionadas com a chuva forte por causa da depressão Cláudia, sobretudo inundações.

“Entre as 0h00 e as 6h00 de hoje foram registadas 86 ocorrências, 68 das quais inundações de vias, garagens, caixas de elevador, mas sem causar vítimas nem desalojados”, adiantou à Lusa Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

As regiões mais afetadas foram a Grande Lisboa, a Península de Setúbal e o Oeste, disse a fonte, especificando que em Setúbal foram registadas 43 ocorrências, na Grande Lisboa 19 e no Oeste 13.

A E-REDES regista na manhã desta quinta-feira cerca de 20 mil clientes sem energia devido ao mau tempo, sendo Lisboa, Santarém e Setúbal as zonas mais afetadas.

Fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal, contactada pela agência Lusa, indicou que os municípios mais afetados são Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete. Há registo de dezenas de ocorrências, sobretudo quedas de árvores e inundações, incluindo o corte da Estrada Nacional 378, em Fernão Ferro, devido à acumulação de água.

Também o Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e o Comando Sub-Regional do Oeste confirmaram à Lusa várias ocorrências relacionadas com inundações na via pública, embora sem gravidade.

O distrito de Setúbal encontra-se sob aviso vermelho — o mais elevado — até às 9h00 desta quinta-feira, devido à previsão de chuva forte e persistente, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Além de Setúbal, outros quinze distritos estão sob aviso laranja pelo mesmo motivo.

As previsões meteorológicas apontam para céu muito nublado ou encoberto, precipitação intensa, por vezes acompanhada de granizo e trovoadas. O vento deverá soprar moderado a forte (30 a 40 km/h) do quadrante sul, com rajadas que podem atingir 90 km/h no litoral e até 110 km/h nas terras altas, sobretudo nas regiões Centro e Sul. Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro em alguns locais, uma ligeira subida da temperatura mínima no interior e uma pequena descida da máxima, especialmente nas zonas interiores.

