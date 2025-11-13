Detidos suspeitos de tentativa de homicídio no Jardim do Morro em Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quarta-feira dois homens "alegadamente coautores de um crime de homicídio qualificado na forma tentada" ocorrido em outubro no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia.

De acordo com a PJ, no dia 2 de outubro a vítima foi abordada por três homens, com um dos quais tinha discutido no dia anterior, e foi 11 vezes esfaqueada ficando com "lesões graves" e com "a sua vida em perigo".

"Os factos que deram origem às detenções tiveram lugar no Jardim do Morro, e tiveram por base motivos fúteis, nomeadamente retaliação por uma discussão e agressão ocorrida na véspera", pode ler-se num comunicado.

Os dois homens, de 30 e 32 anos, foram detidos após um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público - DIAP de Vila Nova de Gaia.

Os suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.