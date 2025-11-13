Dois mortos, 28 desalojados e inundações: depressão Cláudia já provocou quase 2 mil ocorrências

13 nov, 2025 - 18:25 • Ricardo Vieira , Marisa Gonçalves
Duas mortes, perto de 30 desalojados, inundações, queda de árvores e de estruturas. A depressão Cláudia, que está a atingir Portugal com chuva e vento forte, provocou 1.874 ocorrências até às 17h00 desta quinta-feira.
A informação foi avançada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em comunicado enviado à Renascença.
As regiões mais afetadas foram a Península de Setúbal, com 498 ocorrências; a Grande Lisboa, com 184 ocorrências; e Lezíria do Tejo, com 151 ocorrências.
Entre as 14h00 de quarta-feira (12 de novembro) as 17h00 desta quinta-feira foram registadas:
A inundação de uma habitação provocou a morte a um casal de idosos em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, na última madrugada.
O temporal já provocou quase três dezenas de desalojados: 22 na freguesia da Amora, Seixal; cinco em Abrantes, Santarém; e um em Pombal, Leria, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.
Em declarações à Renascença, o autarca de Pombal, Pedro Pimpão, explica que o desalojado é um homem de 72 anos, que já recebeu ajuda dos serviços sociais.
"A situação mais marcante, do ponto de vista social, tem a ver com uma pessoa que tivemos de realojar com os nossos serviços sociais, em virtude dos riscos que ocorria na casa de habitação que sofreu uma inundação. Estamos a falar de um senhor com 72 anos e vivia na Aldeia dos Redondos, que pertence à freguesia de Pombal. Rapidamente, as nossas equipas foram ao terreno e em articulação com a junta de freguesia já encontrámos solução para este cidadão. Os nossos serviços vão agora ajudar na recuperação da habitação", adiantou Pedro Pimpão.
De norte a sul do país, estiveram empenhados nas operações um total de 5.721 operacionais, apoiados por 2.192 veículos.
O mau tempo vai continuar nos próximos dias, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
[notícia atualizada às 19h47 - número de desalojados sobe para 28]