Dois mortos, 28 desalojados e inundações: depressão Cláudia já provocou quase 2 mil ocorrências

Duas mortes, perto de 30 desalojados, inundações, queda de árvores e de estruturas. A depressão Cláudia, que está a atingir Portugal com chuva e vento forte, provocou 1.874 ocorrências até às 17h00 desta quinta-feira.

A informação foi avançada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em comunicado enviado à Renascença.

As regiões mais afetadas foram a Península de Setúbal, com 498 ocorrências; a Grande Lisboa, com 184 ocorrências; e Lezíria do Tejo, com 151 ocorrências.



Entre as 14h00 de quarta-feira (12 de novembro) as 17h00 desta quinta-feira foram registadas:

Inundações: 1111

Queda de árvores: 311

Limpeza de vias: 190

Queda de estruturas: 130

Movimentos de massa: 121

Salvamentos aquáticos: 6

Salvamentos terrestres: 5

Duas mortes e quase 30 desalojados

A inundação de uma habitação provocou a morte a um casal de idosos em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, na última madrugada.

O temporal já provocou quase três dezenas de desalojados: 22 na freguesia da Amora, Seixal; cinco em Abrantes, Santarém; e um em Pombal, Leria, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.

Em declarações à Renascença, o autarca de Pombal, Pedro Pimpão, explica que o desalojado é um homem de 72 anos, que já recebeu ajuda dos serviços sociais.

"A situação mais marcante, do ponto de vista social, tem a ver com uma pessoa que tivemos de realojar com os nossos serviços sociais, em virtude dos riscos que ocorria na casa de habitação que sofreu uma inundação. Estamos a falar de um senhor com 72 anos e vivia na Aldeia dos Redondos, que pertence à freguesia de Pombal. Rapidamente, as nossas equipas foram ao terreno e em articulação com a junta de freguesia já encontrámos solução para este cidadão. Os nossos serviços vão agora ajudar na recuperação da habitação", adiantou Pedro Pimpão.

De norte a sul do país, estiveram empenhados nas operações um total de 5.721 operacionais, apoiados por 2.192 veículos.



O mau tempo vai continuar nos próximos dias, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A ANEPC deixa alguns conselhos à população:

Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, removendo inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criar obstáculos ao livre escoamento das águas;

Assegurar a fixação adequada de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placards e outras estruturas suspensas;

Ter especial cuidado na circulação e permanência em áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de ramos ou árvores provocada por ventos fortes;

Adotar precauções na circulação junto à orla costeira e zonas ribeirinhas, particularmente nas áreas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando a permanência nesses locais;

Evitar atividades relacionadas com o mar, como pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, bem como o estacionamento de veículos junto à orla marítima;

Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e prestando especial atenção à eventual formação de lençóis de água nas vias rodoviárias;

Não atravessar zonas inundadas, prevenindo o risco de arrastamento de pessoas ou veículos para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;

Retirar de zonas normalmente inundáveis animais, equipamentos, veículos e outros bens para locais seguros;

Acompanhar permanentemente as informações meteorológicas e seguir as indicações da Proteção Civil e das Forças de Segurança.

[notícia atualizada às 19h47 - número de desalojados sobe para 28]