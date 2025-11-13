Ouvir
Mau tempo

Dois mortos, cinco desalojados e quase mil ocorrências até às 11h00

13 nov, 2025 - 10:37 • Olímpia Mairos , com Hugo Monteiro , André Rodrigues

Mais de 11 mil casas sem energia elétrica nos distritos de Setúbal, Lisboa e Santarém. Escolas do Montijo encerradas no período da manhã.

A+ / A-

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou até às 11h00 desta quinta-feira dois mortos, cinco pessoas deslocadas e 918 ocorrências em todo o país, na sequência da passagem da depressão Cláudia. Cerca de 13 mil clientes continuavam sem eletricidade.

Segundo o comandante da ANEPC, José Costa, as duas vítimas mortais foram registadas em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, após a inundação de uma habitação. Já em Alferrarede, freguesia de Abrantes, cinco pessoas tiveram de ser retiradas de duas casas alagadas.

Até ao final da manhã, foram contabilizadas 918 ocorrências em todo o território nacional, das quais 594 corresponderam a inundações e 140 a quedas de árvores, adiantou a ANEPC.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a mais afetada, com 540 ocorrências, seguida da região Centro, com 263. No Norte registaram-se 66, no Alentejo 19 e no Algarve 31.

Falha de energia afeta milhares. Situação tende a normalizar

A E-Redes confirmou que a falha no fornecimento de energia elétrica causada pela depressão Cláudia afetou cerca de 20 mil clientes durante a madrugada. Às 13h00, o número de afetados tinha descido para 11 mil, com predominância nos distritos de Setúbal, Lisboa e Santarém.

“Na última hora e meia não temos tido novas avarias. Agora é apenas uma questão de ter as equipas no terreno, sobretudo para retirar água de alguns postos de transformação. A situação está a melhorar e tende a normalizar nas próximas horas”, explicou Pedro Marques, diretor de manutenção da empresa.

Escolas do Montijo fechadas no período da manhã

Várias escolas estão fechadas no período da manhã por motivos de segurança no Montijo, no distrito de Setúbal, que está sob aviso vermelho devido à chuva forte.

“Por causa do mau tempo, estão encerradas no período da manhã a Escola Profissional do Montijo, o Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, o Agrupamento de Escolas do Montijo e o Conservatório Regional de Artes do Montijo”, lê-se no Facebook do município.

Para além das escolas fechadas, as autoridades apelam à população que evite deslocações desnecessárias e que se sair, redobre a atenção nas zonas de maior risco.

[notícia atualizada às 13h10 de 13 de novembro de 2025]

