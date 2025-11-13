Dois mortos, desalojados e inundações: depressão Cláudia já provocou quase 2 mil ocorrências

Duas mortes, desalojados, inundações, queda de árvores e de estruturas. A depressão Cláudia, que está a atingir Portugal com chuva e vento forte, provocou 1.874 ocorrências até às 17h00 desta quinta-feira.

A informação foi avançada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em comunicado enviado à Renascença.

As regiões mais afetadas foram a Península de Setúbal, com 498 ocorrências; a Grande Lisboa, com 184 ocorrências; e Lezíria do Tejo, com 151 ocorrências.



Entre as 14h00 de quarta-feira (12 de novembro) as 17h00 desta quinta-feira foram registadas:

Inundações: 1111

Queda de árvores: 311

Limpeza de vias: 190

Queda de estruturas: 130

Movimentos de massa: 121

Salvamentos aquáticos: 6

Salvamentos terrestres: 5

Casal de idosos morre em Fernão Ferro

A inundação de uma habitação provocou a morte a um casal de idosos em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, na última madrugada.

O temporal que assola Portugal continental deixou três pessoas desalojadas e duas deslocadas em Abrantes, e um desalojado em Pombal.

Estiveram empenhados nas operações um total de 5.721 operacionais, apoiados por 2.192 veículos.



O mau tempo vai continuar nos próximos dias, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A ANEPC deixa alguns conselhos à população: