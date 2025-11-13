Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

“Enfermeiros podem ter um papel muito mais importante”, defendem Médicos em Luta

13 nov, 2025 - 01:06 • Marisa Gonçalves

Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares sugeriu que o trabalho dos médicos se centre apenas no primeiro diagnóstico e na definição de um plano terapêutico. Movimento contesta e defende que enfermeiros podem ter um papel muito mais importante e interventivo.

A+ / A-

O movimento Médicos em Luta mostra-se, à partida, favorável à ideia lançada pelo presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH). Em entrevista à Renascença, Xavier Barreto recomenda que o trabalho dos médicos se centre apenas no primeiro diagnóstico e na definição de um plano terapêutico e entende que a partir daí poderiam ser os enfermeiros a fazer o seguimento do doente.

Em reação, Susana Costa, a porta-voz do movimento, diz também à Renascença que os enfermeiros podem ter um papel muito mais importante e interventivo, e que até serviria para agilizar o trabalho entre as equipas médicas e as de enfermagem.

“Teria que, efetivamente, haver equipas capazes de desenvolver um trabalho dessa ordem. Haverá situações e algumas patologias em que seria possível. O médico não pode intervir uma vez só, como é evidente, mas há muitas coisas que podem ser desenvolvidas efetivamente pelos enfermeiros e os enfermeiros têm um papel que pode ser muito mais importante no âmbito da medicina, tanto hospitalar como dos cuidados de medicina geral e familiar, sem dúvida nenhuma”, declara.

Susana Costa dá um exemplo onde as equipas de enfermagem poderiam ter maior intervenção, no serviço de urgência hospitalar.

“Por exemplo, no pequeno trauma, no serviço de urgência em que o doente é triado porque tem uma ferida e fica sentado com um capacete na cabeça ou no braço, por exemplo, e fica à espera da primeira observação médica. Ora, não faz sentido nenhum. Aqui, o doente deve ser admitido, numa primeira observação, pelo enfermeiro, na pequena cirurgia e, se houver necessidade, chama o médico. O grande problema é que há sempre escassez [de recursos humanos] e as equipas não são desenhadas para esse efeito”, argumenta.

Susana Costa diz que a decisão clínica cabe sempre aos médicos que não devem ter de ocupar o seu tempo com o preenchimento de relatórios e atividades burocráticas. Por outro lado, a porta-voz do movimento também frisa que há casos que precisam de um acompanhamento médico de maior proximidade.

“Não podemos ser estanques ao ponto de dizer que o médico vê o doente, faz o diagnóstico, diz o tratamento que é para fazer e depois é o enfermeiro que segue o doente porque não é bem assim. Essa não é a realidade. No caso dos doentes oncológicos fazemos o diagnóstico e o doente passa a fazer um plano de quimioterapia. Tem um médico que está à chamada para as necessidades, faz o ciclo da quimioterapia com o apoio de enfermagem, se for necessário, chama o médico, mas ao fim de determinados ciclos, o médico tem de reavaliar e ver qual é a resposta ao tratamento porque os tratamentos não são estanques”, sustenta.

A porta-voz do movimento Médicos em Luta afirma que a medida não deve permitir uma substituição dos enfermeiros pelos médicos, mas pode ajudar a agilizar procedimentos clínicos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 13 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)