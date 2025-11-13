Expandir o espaço da Web Summit? Autarca de Lisboa diz que não

A Web Summit encaixa bem no espaço onde se encontra, na FIL, em Lisboa, ao longo de cinco pavilhões, e não precisa de uma nova casa.

A opinião é dada pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, depois de ter sido confrontado com o que já defendeu no passado: o alargamento do espaço da feira da tecnologia, no Parque das Nações.

Moedas deixa, no entanto, um recado ao Governo para a criação de mais espaços com capacidade para acolher tanta gente: “Este espaço é o que temos. O Governo tem de pensar o futuro: como poderemos ter em Lisboa mais espaços destes? Vamos precisar, mas não se criam de um dia para o outro."

O autarca acrescenta “A Web Summit consegue viver neste espaço que tem sido capaz para receber todas estas pessoas, não tem havido dificuldade."