Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Expandir o espaço da Web Summit? Autarca de Lisboa diz que não

13 nov, 2025 - 09:02

Carlos Moedas considera que não é preciso aumentar o espaço físico de um dos mais importantes eventos mundiais de tecnologia, empreendedorismo e inovação.

A+ / A-

A Web Summit encaixa bem no espaço onde se encontra, na FIL, em Lisboa, ao longo de cinco pavilhões, e não precisa de uma nova casa.

A opinião é dada pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, depois de ter sido confrontado com o que já defendeu no passado: o alargamento do espaço da feira da tecnologia, no Parque das Nações.

Moedas deixa, no entanto, um recado ao Governo para a criação de mais espaços com capacidade para acolher tanta gente: “Este espaço é o que temos. O Governo tem de pensar o futuro: como poderemos ter em Lisboa mais espaços destes? Vamos precisar, mas não se criam de um dia para o outro."

O autarca acrescenta “A Web Summit consegue viver neste espaço que tem sido capaz para receber todas estas pessoas, não tem havido dificuldade."

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 13 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)