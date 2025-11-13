Ferrari apreendido e usado pela PSP vai ser devolvido ao dono

O Ferrari 488 GTB que tinha sido apreendido a um arguido suspeito de tráfico de droga e que foi entregue à Polícia de Segurança Pública em julho vai ser devolvido ao dono.

Segundo o Jornal de Notícias, o Tribunal do Porto concluiu que Bruce Teixeira, conhecido por "Bruce de Francos", afinal não era o proprietário da viatura e que a mesma não foi usada para o tráfico de droga, não podendo ser declarado perdido a favor do Estado.

O carro, que foi pintado com as cores e os símbolos da PSP, já estava a ser usado pela polícia em eventos de representação e ações de promoção da segurança rodoviária.

A confusão surgiu após Bruce Teixeira ter sido intercetado pelas autoridades enquanto conduzia a viatura, uma vez que a matrícula provisória e o seguro estavam em seu nome, mas o proprietário do carro veio pedir ao Juízo Central Criminal do Porto que fosse levantada a apreensão.