Governo lança Loja do Cidadão Virtual com atendimento por vídeo chamada

Portugal lançou esta quarta-feira a primeira Loja do Cidadão virtual com 150 serviços públicos para particulares e empresas, que terão também disponível o atendimento por vídeo chamada com marcação, "um passo decisivo na transformação digital" dos serviços públicos, segundo comunicado.

"Portugal dá hoje um passo decisivo na transformação digital dos serviços públicos com o lançamento da Loja de Cidadão Virtual, integrada no portal gov.pt. Esta nova solução agrega 150 serviços públicos essenciais e dispõe de apoio por videochamada, proporcionando uma experiência inovadora de contacto com o Estado, mais próxima dos cidadãos e das empresas", lê-se na nota da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE).

Entre os 150 serviços já disponíveis, 23 destinam-se a cidadãos e 127 a empresas e negócios, incluindo, por exemplo, a alteração da morada do Cartão de Cidadão, a renovação da Carta de Condução, a criação de uma empresa online, a alteração do nome, da sede ou do objeto social de uma empresa e o pedido de registo de beneficiário efetivo, adianta o documento. .

De acordo com o comunicado, estes serviços fazem parte de um conjunto inicial selecionado com base na sua relevância e frequência de utilização, para garantir que as necessidades mais comuns de cidadãos e empresas são as primeiras a estar disponíveis no novo canal digital.

A nova Loja de Cidadão Virtual "arranca com um serviço integrado de 22 entidades públicas num único local", onde os cidadãos, a título individual ou empresarial, podem resolver "as suas questões a qualquer hora e em qualquer lugar", refere.

Entre as novidades da nova loja, a ARTE, destaca o apoio por videochamada, por permitir "um atendimento humano em ambiente digital, replicando a experiência personalizada das Lojas de Cidadão físicas".

Mas, o acesso a este serviço "é feito mediante agendamento, assegurando a disponibilidade e o acompanhamento adequados a cada cidadão ou empresa", sublinha.

O Ministro-Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, citado na nota, reforça que este "é um novo paradigma do atendimento público, com um Estado mais ágil e ao serviço do cidadão".

Já o CTO do Estado e presidente da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), Manuel Dias, realça que "é necessário garantir que todos os serviços públicos essenciais estão acessíveis digitalmente, a qualquer hora e em qualquer lugar". E adianta que a Loja de Cidadão Virtual "permite aos cidadãos e empresas poupar tempo e reduzir burocracias".

Além disso, "esta plataforma, que evoluirá gradualmente, aproxima os serviços públicos das pessoas, permitindo uma interação com o Estado mais conveniente e alinhada com as suas necessidades", acrescenta.

O comunicado salienta também que a Loja de Cidadão Virtual, integrada no portal gov.pt, "representa um passo importante no alinhamento com o objetivo de 2030", que visa disponibilizar todos os serviços públicos no canal digital, "promovendo um Estado mais acessível, integrado e próximo de todos".

A ARTE garante ainda que "continuará a liderar a estratégia de transformação digital do Estado, com novos modelos de atendimento focados na inovação e na eficiência, reforçando o compromisso com um serviço público moderno e orientado para as pessoas".

A Loja de Cidadão Virtual "é um dos resultados desta estratégia e um contributo essencial para consolidar o percurso de digitalização dos serviços públicos", conclui.