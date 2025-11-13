Hospitais do SNS gastaram mais de 627 milhões em cirurgias adicionais

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) gastaram mais de 627 milhões de euros em cirurgias adicionais para reduzir as listas de espera, um valor que aumentou 51% entre 2022 e 2024.

Os dados foram divulgados esta quinta-feira pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), que fez auditorias às 39 Unidades Locais de Saúde (ULS) e aos três Institutos de Oncologia (IPO) sobre a atividade cirúrgica fora do horário normal de trabalho.

A IGAS conclui que o regime – apesar de ser definido como excecional - é utilizado sistematicamente pelos hospitais como instrumento de promoção do acesso a cuidados de saúde.

Nas ULS Amadora-Sintra, Trás-os-Montes e Alto Douro e de Castelo Branco a produção adicional cirúrgica representa mesmo mais de 50% da produção total, ou seja, é superior à atividade regular.