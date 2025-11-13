Ouvir
Infarmed aprova financiamento de novo sensor para diabetes tipo 1

13 nov, 2025 - 18:47 • Lusa

"Este dispositivo médico estará brevemente disponível para os utentes do SNS", indica o Infarmed.

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) aprovou esta quinta-feira o financiamento do novo sensor de glicose Accu-Chek SmartGuide, reforçando o acesso a tecnologias de monitorização contínua da glicemia para pessoas com diabetes tipo 1.

"Este dispositivo médico estará brevemente disponível para os utentes do SNS [Serviço Nacional de Saúde]", indica o Infarmed, em comunicado.

O Accu-Chek SmartGuide é um sensor de glicose intersticial de medição contínua em tempo real e vai estar brevemente disponível para utentes com diabetes mellitus tipo 1, com 18 ou mais anos, que utilizem múltiplas doses diárias de insulina ou sistemas de perfusão não integrados.

Com 14 dias de utilização por sensor, o Accu-Chek SmartGuide vai ser uma alternativa ao Freestyle Libre 2 Plus, até agora o único dispositivo comparticipado, segundo o Infarmed.

"A tecnologia de monitorização intersticial da glicemia permite uma avaliação contínua, precisa e confortável, evitando picadas frequentes e contribuindo para um melhor controlo metabólico", sublinha.

O Infarmed acrescenta que a medida reforça o compromisso do SNS "em promover a qualidade de vida das pessoas com diabetes, garantindo acesso equitativo a soluções de saúde avançadas para quem delas precisa".

