Luís Filipe Menezes condenado por difamação agravada a Eduardo Vítor Rodrigues

O atual presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes foi condenado, esta quinta-feira, por difamação agravada ao antigo autarca gaiense, Eduardo Vítor Rodrigues.

Em causa, uma publicação de Menezes em 2023, na rede social Facebook, onde o social democrata acusa o socialista de ser "mandante" de "criminosas cambalhotas". Declarações que o Tribunal de Vila Nova de Gaia considerou que "ultrapassam os limites do razoável", pelo que determinou que este tenha de pagar uma multa de 1.500 euros pela prática do crime, além de 2.500 euros de indemnização a Vítor Rodrigues.

Na leitura da sentença, onde nem o arguido nem o queixoso marcaram presença, a juíza recordou que Luís Filipe Menezes "admitiu a autoria da publicação", justificando as declarações com o facto de "estar zangado". Acrescentou, no entanto, que o arguido "tentou imiscuir-se das suas responsabilidades" ao invocar a liberdade de expressão.

A magistrada disse ainda que as acusações não podem ser enquadradas no combate político, uma vez que Menezes não "desempenhava qualquer cargo público" à altura dos factos.

À saída do tribunal, o advogado de Luís Filipe Menezes disse "respeitar a decisão" que considera, no entanto, "não ser a mais correta" e, por isso, avançará para o "recurso que se impõe".

"O que está em causa é saber quais são os limites da liberdade de expressão, do direito à crítica e do combate político. Para nós que é claro que quem se movimenta na praça pública está mais exposto do que as outras pessoas à crítica", remata.