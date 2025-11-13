Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Justiça

Luís Filipe Menezes condenado por difamação agravada a Eduardo Vítor Rodrigues

13 nov, 2025 - 15:45 • Jaime Dantas

Em causa, uma publicação de Menezes em 2023, na rede social Facebook, onde o social democrata acusa o socialista de ser "mandante" de "criminosas cambalhotas". Tribunal de Vila Nova de Gaia considera que "ultrapassou os limites do razoável".

A+ / A-

O atual presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes foi condenado, esta quinta-feira, por difamação agravada ao antigo autarca gaiense, Eduardo Vítor Rodrigues.

Em causa, uma publicação de Menezes em 2023, na rede social Facebook, onde o social democrata acusa o socialista de ser "mandante" de "criminosas cambalhotas". Declarações que o Tribunal de Vila Nova de Gaia considerou que "ultrapassam os limites do razoável", pelo que determinou que este tenha de pagar uma multa de 1.500 euros pela prática do crime, além de 2.500 euros de indemnização a Vítor Rodrigues.

Na leitura da sentença, onde nem o arguido nem o queixoso marcaram presença, a juíza recordou que Luís Filipe Menezes "admitiu a autoria da publicação", justificando as declarações com o facto de "estar zangado". Acrescentou, no entanto, que o arguido "tentou imiscuir-se das suas responsabilidades" ao invocar a liberdade de expressão.

A magistrada disse ainda que as acusações não podem ser enquadradas no combate político, uma vez que Menezes não "desempenhava qualquer cargo público" à altura dos factos.

À saída do tribunal, o advogado de Luís Filipe Menezes disse "respeitar a decisão" que considera, no entanto, "não ser a mais correta" e, por isso, avançará para o "recurso que se impõe".

"O que está em causa é saber quais são os limites da liberdade de expressão, do direito à crítica e do combate político. Para nós que é claro que quem se movimenta na praça pública está mais exposto do que as outras pessoas à crítica", remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 13 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)