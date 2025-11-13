Mais de três mil alunos do 1.º ciclo estão sem professor, alerta Fenprof

Mais de três mil alunos do 1.º ciclo estão neste momento sem professor, segundo uma estimativa da Fenprof, que aponta Lisboa, Setúbal e Faro como as regiões onde as escolas têm mais dificuldades em contratar.

A pouco mais de um mês das férias do Natal, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) olhou para os pedidos de professores de todas as escolas e concluiu que há neste momento "480 horários" por preencher, dos quais 142 são para o 1.º ciclo.

Há "133 turmas do 1.º ciclo" sem professor titular, segundo contas da Fenprof que estima que haja "3.325 alunos afetados", disse à Lusa o secretário-geral da federação José Feliciano Costa.

A Fenprof aponta a região de Lisboa como a mais problemática, com 76 horários vazios. Seguem-se escolas em Setúbal, com 29 horários por preencher, e Faro com 19.

Nas escolas primárias de Beja, faltam professores para preencher seis horários e em Leiria há outros cinco horários vazios.

Olhando apenas para a zona de Lisboa, destacam-se os agrupamentos Almeida Garrett, na Amadora, onde a direção escolar continua à procura de professores para oito horários, e na Vergílio Ferreira, em Lisboa, com seis horários disponíveis nas plataformas.

Vagas ficam sem professores concorrentes

A dificuldade em contratar docentes sente-se diariamente nas escolas. A direção escolar do Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira contou à Lusa que abre vagas assim que falha um professor mas depois são muito poucos os que concorrem aos lugares.

Na Escola Básica Luz-Carnide, que pertence ao agrupamento, os meninos do 1.º ano ficaram sem professora titular pouco depois de terem começado as aulas. A docente, que na primeira reunião com os pais anunciou que "não iria ficar com a turma", meteu baixa passadas duas semanas, segundo relatos de encarregados de educação.

A direção escolar tentou, sem sucesso, contratar um novo professor. A escola abriu a vaga, mas até hoje "não tem havido candidatos ou estes não detêm a habilitação necessária. O referido horário continua a concurso, até que exista docente que substitua a professora titular de turma", explicou à Lusa a subdiretora do Agrupamento de Escolas Virgílio Ferreira.