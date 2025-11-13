Mau tempo provoca mais de 400 ocorrências. Habitações e veículos danificados

O mau tempo que se faz sentir desde a madrugada desta quinta-feira já provocou 415 ocorrências em todo o país, sobretudo nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e na Península de Setúbal, segundo o balanço mais recente da Proteção Civil.

De acordo com o comandante José Costa, as situações mais frequentes estão relacionadas com inundações em vias públicas e zonas urbanas, bem como quedas de árvores.

“Temos o registo de 415 ocorrências relacionadas com este quadro de meteorologia adversa. A região mais afetada até às oito da manhã foi a de Lisboa e Vale do Tejo. A Península de Setúbal registou 175 destas ocorrências”, afirmou à Renascença.

Apesar dos danos em habitações e veículos, não há registo de vítimas. Em alguns pontos foi necessário retirar pessoas de veículos submersos, embora sem situações de perigo grave.

“Existem danos em veículos, alguns ficaram submersos, outros atingidos por árvores. Existem também alguns danos em habitações provocados pela inundação. Não temos, até o momento, registo de vítimas”, acrescentou o oficial.

Falha de energia afeta milhares. Situação tende a normalizar

A E-Redes confirmou que a falha no fornecimento de energia elétrica causada pela depressão Cláudia afetou cerca de 20 mil clientes durante a madrugada. Às 8h00, o número de afetados tinha descido para 13.000, com predominância nos distritos de Setúbal, Lisboa e Santarém.

“Na última hora e meia não temos tido novas avarias. Agora é apenas uma questão de ter as equipas no terreno, sobretudo para retirar água de alguns postos de transformação. A situação está a melhorar e tende a normalizar nas próximas horas”, explicou Pedro Marques, diretor de manutenção da empresa.

Escolas do Montijo fechadas no período da manhã

Várias escolas estão fechadas no período da manhã por motivos de segurança no Montijo, no distrito de Setúbal, que está sob aviso vermelho devido à chuva forte.

“Por causa do mau tempo, estão encerradas no período da manhã a Escola Profissional do Montijo, o Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, o Agrupamento de Escolas do Montijo e o Conservatório Regional de Artes do Montijo”, lê-se no Facebook do município.

Para além das escolas fechadas, as autoridades apelam à população que evite deslocações desnecessárias e que se sair, redobre a atenção nas zonas de maior risco.