Mau tempo provocou nove desalojados e vai "continuar a sentir-se até ao próximo domingo"

13 nov, 2025 - 13:50 • João Pedro Quesado

Proteção Civil fala em eventos de vento forte em Nisa (Alentejo), Silves (Algarve) e Fundão. 8 pessoas foram assistidas, e quatro foram transportadas para hospitais.

Os efeitos da depressão Cláudia, que afeta desde ontem o país, vão "continuar a sentir-se em Portugal até ao próximo domingo", alertou esta quinta-feira a Proteção Civil, que registou quase 800 ocorrências nas últimas quatro horas.

Segundo o comandante nacional Mário Silvestre, a Proteção Civil levou a cabo três salvamentos terrestres e cinco salvamentos aquáticos esta manhã. Um casal de idosos morreu devido a uma inundação em casa, em Fernão Ferro. Oito pessoas foram assistidas e quatro foram transportadas para hospitais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Proteção Civil registou cinco deslocados devido a inundações na região do Médio Tejo. O mesmo motivo levou à deslocação de quatro pessoas na Lezíria do Tejo. Em Serpa, foi registado um ferido devido à queda de uma árvore.

Fizeram-se sentir vários fenómenos de vento extremo. Em Nisa, no Alentejo, esse vento danificou dez casas e vários postes da rede elétrica. Em Silves, foi afetada a cobertura de um armazém, e de uma habitação. Em Soalheiro, no Fundão, o vento forte também provocou danos em habitações.

Ao todo, a depressão Cláudia já provocou 1.292 ocorrências no país, com 784 a serem registadas desde as 9h. Houve 215 quedas de árvores, 75 movimentos de massa, 257 quedas de estruturas e 125 limpezas de via.

