Eletricidade

Novos cortes de luz em quatro municípios no próximo domingo

13 nov, 2025 - 21:13 • Redação

Por razões de segurança, estas interrupções pretendem corrigir situações de insegurança da rede e até prevenção de avarias.

A E-REDES informa que, no próximo domingo, a 16 de novembro, vai proceder à interrupção programada no fornecimento de energia elétrica em quatro municípios. Estas interrupções pretendem corrigir situações de insegurança da rede e até prevenção de avarias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os municípios de Coimbra, Sintra, Lisboa e Loulé são os implicados no corte de luz. A operadora da rede portuguesa garante que o trabalho investido pretende "evitar as interrupções de fornecimento e, quando necessárias, minimizar a sua duração", lê-se na publicação do site.

Saiba que municípios e freguesias são afetadas

  • Coimbra – União das Freguesias de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu), das 08h00 às 11h30;
  • Sintra – União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem, das 06h00 às 11h00;
  • Lisboa – Freguesia de Campolide, das 05h00 às 11h00;
  • Lisboa – Freguesia do Lumiar, das 05h00 às 11h00;
  • Lisboa – Freguesia de Marvila, das 05h30 às 11h00;
  • Loulé – Freguesia de Quarteira, pelo Largo Neptuno, Praça Banco Português do Atlântico e Rua das Estrelas, das 06h00 às 11h00; e pela mesma freguesia, na Rua do Depósito e Rua Outeiro, das 07h00 às 11h00.

Durante estas interrupções serão realizadas manobras técnicas, ligações, reparações e trabalhos de conservação da rede elétrica, sempre que estejam esgotadas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de outras instalações.

Por razões de segurança, a E-Redes aconselha que todas as instalações sejam consideradas permanentemente em tensão durante o período da intervenção.

