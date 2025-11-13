Ouvir
"Operação FIT" da ASAE suspendeu a atividade de 10 ginásios

13 nov, 2025 - 17:52 • Lusa

ASAE detetou irregularidades nos licenciamentos, seguros e no funcionamento de uma dezena de ginásios. Foram elaborados 32 processos de contraordenação.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) suspendeu a atividade de 10 ginásios, após ter detetado irregularidades nos licenciamentos, seguros e no funcionamento, informou esta quinta-feira esta autoridade em comunicado.

A "Operação FIT", que se realizou nas últimas semanas em todo o país, fiscalizou 81 instalações desportivas, de forma a "assegurar o cumprimento rigoroso das normas estabelecidas para o setor".

As suspensões dos ginásios deveram-se à falta de licenciamento, ao funcionamento sem a presença de um "responsável técnico qualificado para a direção e orientação das atividades desportivas" e à "inexistência de seguro obrigatório".

A ASAE informa ainda no mesmo comunicado que foram elaborados 32 processos de contraordenação que abrangem, além dos já mencionados, a ausência de livro de reclamações, a falta de afixação dos seguros, "bem como o incumprimento das condições técnicas e de segurança legalmente exigidas".

