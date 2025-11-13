Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

PJ detém dois suspeitos de tentativa de homicídio em Vila Nova de Gaia

13 nov, 2025 - 14:03 • Olímpia Mairos

O crime teve lugar no Jardim do Morro, e terá sido motivado por razões fúteis, nomeadamente uma retaliação relacionada com uma discussão e agressão ocorridas na véspera.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve dois homens suspeitos de serem coautores de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido no dia 2 de outubro, em Vila Nova de Gaia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O crime teve lugar no Jardim do Morro, e terá sido motivado por razões fúteis, nomeadamente uma retaliação relacionada com uma discussão e agressão ocorridas na véspera.

De acordo com a PJ, a vítima foi abordada “por três homens, um dos quais um interveniente na altercação do dia anterior, tendo aqueles, munidos de armas brancas, desferido 11 facadas na vítima, causando-lhe lesões graves e colocando a sua vida em perigo”, indica a PJ, em comunicado.

Os detidos, de 30 e 32 anos, foram identificados e um deles detido em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público – DIAP de Vila Nova de Gaia. Ambos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 13 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)