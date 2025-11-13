PJ detém dois suspeitos de tentativa de homicídio em Vila Nova de Gaia

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve dois homens suspeitos de serem coautores de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido no dia 2 de outubro, em Vila Nova de Gaia.

O crime teve lugar no Jardim do Morro, e terá sido motivado por razões fúteis, nomeadamente uma retaliação relacionada com uma discussão e agressão ocorridas na véspera.

De acordo com a PJ, a vítima foi abordada “por três homens, um dos quais um interveniente na altercação do dia anterior, tendo aqueles, munidos de armas brancas, desferido 11 facadas na vítima, causando-lhe lesões graves e colocando a sua vida em perigo”, indica a PJ, em comunicado.

Os detidos, de 30 e 32 anos, foram identificados e um deles detido em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público – DIAP de Vila Nova de Gaia. Ambos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.