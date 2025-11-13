Ouvir
Recém-nascido encontrado morto numa lixeira em Coimbra

13 nov, 2025 - 09:54 • João Malheiro

A lixeira é usada por 36 municípios da região Centro, recebendo mais de 300 mil resíduos por ano.

Um recém-nascido foi encontrado morto numa lixeira em Coimbra, confirmou à Renascença a Polícia Judiciária (PJ) depois do caso ter sido noticiado pelo "Diário De Coimbra".

De acordo com a indormação inicial, o alerta foi dado por volta das 21h00 desta quarta-feira, quando o bebé já sem vida, mas ainda com o cordão umbilical, foi encontrado nas instalações da ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro. A GNR foi a primeira a chegar ao local.

A investigação já está a cargo da PJ de Coimbra, que remete mais esclarecimentos para um comunicado a ser emitido nas próximas horas.

