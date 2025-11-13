Ouvir
Em Destaque
Setúbal e Santarém sob aviso vermelho até às 10h00 devido à chuva forte

13 nov, 2025 - 07:13 • Olímpia Mairos

As previsões da meteorologia apontam para precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada, vento forte, em especial no litoral e nas terras altas, e agitação marítima forte.

O distrito de Setúbal e o distrito de Santarém encontram-se sob aviso vermelho, o mais grave de todos, até às 10h00 desta quinta-feira, devido à previsão de precipitação forte e persistente, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Além de Setúbal e Santarém, 14 distritos do país estão sob aviso laranja, também por causa da chuva intensa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nos distritos de Viseu, Porto, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, o aviso laranja vigora até às 9h00, devido à “precipitação por vezes forte e persistente”.

Já para Évora, Setúbal, Beja e Portalegre, o aviso mantém-se até às 12h00, enquanto Faro estará sob aviso laranja até às 15h00, pelos mesmos motivos. No entanto, entre as 9h00 e as 18h00 desta quinta-feira, o distrito algarvio ficará também sob aviso laranja devido à agitação marítima, com previsão de ondas de sudoeste entre 4 e 5,5 metros, especialmente no barlavento, segundo o IPMA.

De acordo com o instituto, todos os distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estarão sob aviso amarelo por diferentes razões — agitação marítima, vento ou precipitação — em vários períodos até sábado.

As previsões meteorológicas apontam para céu muito nublado ou encoberto, chuvas fortes, por vezes acompanhadas de granizo e trovoadas. O vento deverá soprar moderado a forte (30 a 40 km/h) do quadrante sul, podendo atingir rajadas até 90 km/h no litoral e até 110 km/h nas terras altas, sobretudo nas regiões Centro e Sul.

Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro em alguns locais, uma pequena subida da temperatura mínima no interior e uma ligeira descida da máxima, em especial nas zonas interiores.

De acordo com a página da Proteção Civil, há registo de inundações no Seixal, Sesimbra e Vila do Conde. Mas há também inundações em Cascais e na Região Oeste incluindo em Torres Vedras, Mafra, Vila Franca de Xira e Caldas da Rainha.

O período mais crítico da depressão Cláudia será até às 9 da manhã.

[notícia atualizada às 8h55 de 13 de novembro de 2025]

Tópicos
Saiba Mais
