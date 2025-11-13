Setúbal sob aviso vermelho e 15 distritos em aviso laranja devido à chuva forte

O distrito de Setúbal encontra-se sob aviso vermelho, o mais grave de todos, até às 9h00 desta quinta-feira, devido à previsão de precipitação forte e persistente, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Além de Setúbal, quinze distritos do país estão sob aviso laranja, também por causa da chuva intensa.

Nos distritos de Viseu, Porto, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, o aviso laranja vigora até às 9h00, devido à “precipitação por vezes forte e persistente”.

Já para Évora, Setúbal, Beja e Portalegre, o aviso mantém-se até às 12h00, enquanto Faro estará sob aviso laranja até às 15h00, pelos mesmos motivos. No entanto, entre as 9h00 e as 18h00 desta quinta-feira, o distrito algarvio ficará também sob aviso laranja devido à agitação marítima, com previsão de ondas de sudoeste entre 4 e 5,5 metros, especialmente no barlavento, segundo o IPMA.

De acordo com o instituto, todos os distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estarão sob aviso amarelo por diferentes razões — agitação marítima, vento ou precipitação — em vários períodos até sábado.

As previsões meteorológicas apontam para céu muito nublado ou encoberto, chuvas fortes, por vezes acompanhadas de granizo e trovoadas. O vento deverá soprar moderado a forte (30 a 40 km/h) do quadrante sul, podendo atingir rajadas até 90 km/h no litoral e até 110 km/h nas terras altas, sobretudo nas regiões Centro e Sul.

Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro em alguns locais, uma pequena subida da temperatura mínima no interior e uma ligeira descida da máxima, em especial nas zonas interiores.

De acordo com a página da Proteção Civil, há registo de inundações no Seixal, Sesimbra e Vila do Conde. Mas há também inundações em Cascais e na Região Oeste incluindo em Torres Vedras, Mafra, Vila Franca de Xira e Caldas da Rainha.

O período mais crítico da depressão Cláudia será até às 9 da manhã.