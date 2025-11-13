"Tornado" afetou 10 casas em Nisa

" Foi um tornado que passou aqui , principalmente pela Falagueira, com incidências em várias casas, também houve incidentes na freguesia de Santana , mas o maior registo é, sem dúvida, na freguesia de São Matias, aldeia da Falagueira", disse.

José Dinis Serra explicou, à agência Lusa, que o fenómeno meteorológico "afetou principalmente" a aldeia de Falagueira , naquele concelho alentejano no distrito de Portalegre, tendo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo recebido o alerta pelas 13h39.

Um fenómeno de ventos extremos, que o presidente da Câmara de Nisa , José Dinis Serra, classifica como "um tornado ", afetou esta quinta-feira 10 habitações de uma aldeia daquela região, sem provocar desalojados, indicou o autarca.

Segundo o presidente da Câmara, 10 habitações "ficaram completamente a descoberto em termos das suas coberturas" e foram envolvidos meios municipais para fazerem uma "intervenção imediata" nesses locais de forma a "minimizar o impacto" para as "pessoas que preferem não abandonar as suas casas".

"Não existe ninguém desalojado, existem habitações que não estão totalmente habitáveis, mas já existiu a solidariedade da parte de familiares ou de vizinhos para albergar", acrescentou José Dinis Serra.

Contudo, o autarca as pessoas em causa "preferem manter-se nas suas casas ou em casas contíguas".

A Câmara de Nisa está também a apoiar com alimentação as populações afetadas, alertando o presidente da Câmara que a aldeia "está sem fornecimento de energia".

José Dinis Serra referiu ainda que o mau tempo provocou também a queda de várias infraestruturas de média e alta tensão.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo disse também à Lusa que no concelho de Nisa há registo de mais de 30 quedas de árvores.