“Trabalhamos fora da Terra, para a Terra, e essa é a chave”, diz antigo astronauta

Com a morte anunciada da Estação Espacial Internacional, tal como a conhecemos, já dentro de cinco anos, em 2030, a empresa norte americana VAST, está a desenvolver aquela que é anunciada como sendo a primeira Estação Espacial Comercial, mais moderna, mais inclusiva e aberta a todas as nações com um olho no bem estar de quem lá vai permanecer.

Com lançamento de testes já em 2026, promete inovar e mudar as missões e as condições de trabalho dos astronautas.

Andrew Feustel, é um antigo astronauta com mais de 20 anos de experiência, mais de 200 horas no espaço, e quer fazer história naquela que acredita que vai ser a nova era do espaço.

O astronauta-chefe da Vast passou esta quinta-feira pela Web Summit num painel sobre os desafios da nova estação espacial e da presença humana no espaço. “Já não se pensa só em como lá chegar, mas sim em como conseguir lá ficar”, afirmou.

Um desafio para a humanidade que tem uma vertente económica também grande, e acima de tudo, quer ser mundial.

“Queremos que seja um espaço para todas as nações, é esse o nosso alvo. Não é apenas para privados e não tem nada a ver com turismo. Queremos proporcionar uma plataforma para se trabalhar e viver no espaço. O programa da estação espacial internacional foi realmente limitado a uns 16 ou 17 parceiros, e isso excluiu muitas, muitas nações em todo o mundo”, defendeu.

Segundo Feustel, a empresa "quer colocar uma plataforma comercial no espaço, abrir esse mercado e permitir às nações desenvolver o seu próprio programa de aviões ou seus próprios programas de pesquisa" e "este vai ser um espaço de trabalho para o mundo”.

Com um leque vasto de especialistas em engenharia, ligados a empresas como o SpaceX, baseadas na Califórnia do Sul, a Vast sabe que o caminho passa por uma fase de exploração que vai querer voltar à Lua e ir a Marte.

Este ex-astronauta confessou que a vulnerabilidade do planeta é hoje mais reconhecida, até por quem faz agora voos que permitem ver o espaço da janela por uns minutos.

“Há nesta altura vários tipos de voos da SpaceX, voos na subórbita que são bastante curtos, cinco minutos, a muito baixa altitude, onde as pessoas têm uma visão do espaço. O curioso é que todos voltam com uma nova perspetiva, percebem a vulnerabilidade do planeta e onde vivemos”, acrescentou.

Uma visão partilhada até pelos profissionais do espaço, “mesmo para os astronautas, que passam mais tempo no espaço, todos querem fazer algo importante para a vida na terra. O pensamento chave é, não se trata apenas de subir e olhar pela janela, é trabalharmos fora da Terra, para a Terra, e eu acho que essa é a chave.”

Uma grande vertente humana e de conforto



Programada para maio de 2026, a primeira estação espacial comercial prevê permanecer em órbita durante três anos para apoiar meia dúzia de missões realizadas por um número reduzido de astronautas.

A Haven 1 quer dar resposta a missões privadas e governamentais num caminho que se quer que seja de substituição da atual estação espacial internacional. Feustel recusa tratar-se de um hotel de luxo no espaço e para quem para lá vai trabalhar, mas admite que há no projeto uma grande vertente humana e de conforto.

Tudo está a ser pensado, até a aposta no melhor descanso junto das estrelas.

“Temos um sistema para dormir que tenta recriar a gravidade natural do corpo que temos na hora de descansar. Quando um astronauta dorme no espaço, ele deita-se um saco-cama e fica preso contra a parede, para isso, usa cordas para criar pressão no corpo. O que acontece é que no espaço, quando se fecha os olhos para dormir, não se está realmente a descansar, por isso criámos um sistema de pressão que recria a estabilidade dada pelas cordas e promove um sono descansado”, descreveu.

Na visão deste ex-astronauta, a humanidade tem de se manter em órbita e continuar a explorar o espaço, já que o futuro passa por aí, até porque as nossas vidas dependem cada vez mais dele.

“Trabalhar no espaço está a tornar-se realmente importante para o nosso dia a dia, todos nós queremos usar o nosso telemóvel, queremos voar em aviões, ter computadores, uma cloud, satélites, etc... Temos de continuar no espaço e todas as nações querem ser parte disso”, argumenta.

Atualmente, estão em curso dois tipos de ciência: a que se trabalha para uma melhor vida na Terra e a que procura soluções para uma possível futura vida no espaço e, neste convívio de ciências e de nações, diz Andrew Feustel, “uma das coisas que sempre impressionou sobre a Estação Espacial Internacional é que é um lugar de cooperação internacional, não importa o que está acontecer na Terra”.

Desde que anunciou o projeto, a Vast Space passou de cerca de duas centenas de trabalhadores para os atuais mil funcionários que trabalham em contrarrelógio com a Nasa para a obtenção de todas as certificações necessárias para um risco zero de uma missão que quer ser inovadora.