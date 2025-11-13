Tribunal de Trabalho de Faro mete água

O edifício onde funciona o Tribunal de Trabalho de Faro e outros departamentos judiciais, com pedido de obras pendente há anos, foi esta quinta-feira afetado pelos efeitos do mau tempo, tendo chovido nas salas de trabalho de funcionários e magistrados.

De acordo com o Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), o edifício de Faro onde hoje choveu no seu interior, afetando o trabalho de funcionários e magistrados, está alugado à Estamo - uma sociedade de capitais públicos para compra, venda e gestão de imóveis e património - e tem pendente há vários anos um pedido de obras e reparações por parte da comarca de Faro.

"Só o improviso dos funcionários impediu danos materiais maiores", disse à Lusa o secretário-geral do SFJ.

Os funcionários do edifício tiveram que recorrer a plásticos para tapar computadores e outro material informático, assim como processos e prova, que poderiam ter ficado destruídos, frisou o responsável sindical.

"A Estamo não fez qualquer obra e era previsível que isto viesse a acontecer", disse.

António Albuquerque referiu ainda infiltrações no Tribunal de Albufeira, também no Algarve, e no último piso do Tribunal de Sintra, que funciona num edifício mais novo, mas onde também entrou água.