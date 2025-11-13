Ouvir
  13 nov, 2025
Tribunal declara nula cláusula abusiva do Cartão Universo após denúncia da Deco

13 nov, 2025 - 10:05 • Olímpia Mairos

Decisão judicial obriga a Universo a eliminar cláusula que responsabilizava indevidamente consumidores por fraudes online, reforçando a proteção dos direitos dos utilizadores.

O Tribunal Judicial da Comarca da Maia deu razão à Deco – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, declarando nula uma cláusula abusiva presente nos contratos do Cartão Universo.

A decisão, confirmada pelo Tribunal da Relação do Porto, resulta de uma denúncia apresentada em 2023 pela Deco ao Ministério Público.

Em causa estava uma cláusula que atribuía ao consumidor total responsabilidade por operações de pagamento online realizadas sem recurso ao “cartão virtual”, fornecido pela entidade emissora do Cartão Universo.

O Tribunal considerou que a disposição violava o princípio da boa-fé e colocava o consumidor numa posição de desequilíbrio contratual, sendo, por isso, declarada nula.

Com esta decisão, a Universo é obrigada a remover a cláusula dos contratos e a divulgar publicamente a sentença, garantindo maior transparência e proteção aos titulares do cartão.

“Esta vitória reforça a defesa dos direitos dos consumidores e contribui para eliminar práticas contratuais lesivas”, destaca a Deco em comunicado.

Boas práticas para evitar fraudes

A associação recorda ainda que a melhor defesa é a prevenção, deixando um conjunto de recomendações para reduzir o risco de fraudes informáticas:

  • Nunca partilhe códigos ou dados bancários com terceiros, mesmo que pareçam ser do seu banco;
  • Confirme sempre o remetente antes de clicar em links ou abrir anexos;
  • Desconfie de mensagens ou chamadas urgentes que peçam dados pessoais;
  • Utilize o “cartão virtual” ou métodos de pagamento com limite de valor para compras online;
  • Ative notificações por SMS ou app para monitorizar movimentos na conta em tempo real;
  • Verifique regularmente os extratos e reporte operações suspeitas;
  • Evite redes Wi-Fi públicas para aceder ao homebanking;
  • Mantenha antivírus e sistema operativo atualizados para evitar malware.
