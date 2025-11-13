Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lei Laboral

UGT aprova greve geral com a CGTP a 11 de dezembro

13 nov, 2025 - 16:03 • Filipa Ribeiro

Informação foi confirmada por fonte da central sindical. Em causa estão as alterações que o Governo quer implementar na legislação laboral.

A+ / A-

A UGT aprovou esta quinta-feira a adesão à greve geral convocada para 11 de dezembro, avançou à Renascença fonte da central sindical.

O secretariado nacional deu "luz verde" a uma resolução sobre a paralisação, que também já recebeu o aval do conselho geral da UGT.

A greve geral de 11 de dezembro vai juntar a UGT e a CGTP.

Em causa estão as alterações que o Governo de Luís Montenegro pretende implementar na legislação laboral.

As medidas ainda estão a ser discutidas pelos parceiros sociais, em sede de Concertação Social, mas as centrais sindicais rejeitam liminarmente algumas das propostas em cima da mesa que o Governo parece não querer abrir mão.

Mexidas nos contratos, banco de horas e "compra" de férias. O que vai mudar nas leis do trabalho?

Explicador

Mexidas nos contratos, banco de horas e "compra" de férias. O que vai mudar nas leis do trabalho?

Montenegro promete uma legislação "mais amiga do t(...)

A UGT tem vindo a dizer ainda haver espaço para entendimentos - e que "vai estar sempre disponível ao diálogo" -, mas deixa um aviso de que, "entre escolher um mau acordo ou uma luta na rua", a escolha é a da luta na rua.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou "incompreensível" os motivos da greve e que não vê outra razão que não seja "olhar para interesses dos partidos que estão ligados à gestão das duas centrais sindicais", referindo-se a PS e PCP.

Já a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, considerou que o anúncio da greve é "extemporâneo", afastando a possibilidade de retirar "toda a proposta" sobre revisão laboral.

[em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)