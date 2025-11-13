UGT aprova greve geral com a CGTP a 11 de dezembro

A UGT aprovou esta quinta-feira a adesão à greve geral convocada para 11 de dezembro, avançou à Renascença fonte da central sindical.

O secretariado nacional deu "luz verde" a uma resolução, que vai agora ser submetida ao conselho geral da UGT.

A greve geral de 11 de dezembro vai juntar a UGT e a CGTP.

Em causa estão as alterações que o Governo de Luís Montenegro pretende implementar na legislação laboral.

As medidas ainda estão a ser discutidas pelos parceiros sociais, em sede de Concertação Social, mas as centrais sindicais rejeitam liminarmente algumas das propostas em cima da mesa que o Governo parece não querer abrir mão.