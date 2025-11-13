UGT aprova greve geral com a CGTP a 11 de dezembro

13 nov, 2025 - 16:03 • Filipa Ribeiro
A UGT aprovou esta quinta-feira a adesão à greve geral convocada para 11 de dezembro, avançou à Renascença fonte da central sindical.
O secretariado nacional deu "luz verde" a uma resolução, que vai agora ser submetida ao conselho geral da UGT.
A greve geral de 11 de dezembro vai juntar a UGT e a CGTP.
Em causa estão as alterações que o Governo de Luís Montenegro pretende implementar na legislação laboral.
As medidas ainda estão a ser discutidas pelos parceiros sociais, em sede de Concertação Social, mas as centrais sindicais rejeitam liminarmente algumas das propostas em cima da mesa que o Governo parece não querer abrir mão.
A UGT tem vindo a dizer ainda haver espaço para entendimentos - e que "vai estar sempre disponível ao diálogo" -, mas deixa um aviso de que, "entre escolher um mau acordo ou uma luta na rua", a escolha é a da luta na rua.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou "incompreensível" os motivos da greve e que não vê outra razão que não seja "olhar para interesses dos partidos que estão ligados à gestão das duas centrais sindicais", referindo-se a PS e PCP.
Já a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, considerou que o anúncio da greve é "extemporâneo", afastando a possibilidade de retirar "toda a proposta" sobre revisão laboral.
