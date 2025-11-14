Ação Bandeira 2025 junta escuteiros e comunidade na defesa do oceano em Viana do Castelo

14 nov, 2025 - 08:09 • Olímpia Mairos
O Corpo Nacional de Escutas (CNE) assinala oficialmente o Dia Nacional do Mar com a iniciativa “Ação Bandeira 2025”, que decorre este sábado, na Praia Norte, em Viana do Castelo.
Segundo o comunicado enviado à Renascença, a ação nacional inclui uma limpeza costeira acompanhada por especialistas, complementada por atividades pedagógicas e workshops dedicados à literacia azul, sustentabilidade, biodiversidade e combate ao lixo marinho.
A Ação Bandeira 2025, promovida pela Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade do CNE, integra a parceria com a Fundação Oceano Azul e o Oceanário de Lisboa.
O evento conta ainda com a colaboração da Câmara Municipal de Viana do Castelo e é aberto a escuteiros e não escuteiros, apelando à participação de famílias, escolas, paróquias e comunidade local numa jornada de compromisso ambiental pela proteção do oceano.
Inserida no Mês do Mar, a Ação Bandeira 2025 faz parte de um movimento nacional dedicado à limpeza de praias e zonas ribeirinhas e à sensibilização para o problema do lixo marinho. Em 2024, o programa mobilizou 3.300 participantes, realizou 63 ações e permitiu recolher 8,7 toneladas de resíduos, demonstrando o impacto do CNE na preservação ambiental.
Durante o evento, os participantes poderão também iniciar o Desafio Maré de Mudança, integrado no programa mundial de ambiente da Organização Mundial do Movimento Escutista – Earth Tribe. A iniciativa promove a liderança jovem, a sustentabilidade e a ligação à natureza, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
O CNE e os parceiros envolvidos apelam à participação massiva nas atividades do Mês do Mar 2025, que decorre até 30 de novembro, reforçando o compromisso com a proteção do oceano e com o futuro do planeta.