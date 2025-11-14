Apreendidas 60 mil malas falsificadas com destino a empresa portuguesa

As autoridades espanholas apreenderam mais de 60 mil malas falsificadas no porto de Vigo, na Galiza, que tinham como destino uma empresa portuguesa.

Os produtos contrafeitos foram descobertos na passada terça-feira durante uma inspeção de rotina às mercadorias declaradas para importação no porto de Vigo, adiantou esta sexta-feira em comunicado a agência tributária espanhola.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A mercadoria, que estava em três contentores provenientes da China, destinava-se a uma empresa portuguesa, sugerindo que o seu destino final poderia ser o mercado português, noticiou a agência Efe.

Algumas das malas já apresentavam o logótipo da marca de luxo falsificada colado ou cosido.

Os restantes produtos imitavam a forma de modelos específicos de malas de marcas de luxo, mas não possuíam os logótipos correspondentes.

Com esta apreensão, o número total de produtos contrafeitos confiscados nos últimos meses atingiu quase 100.000, divulgaram ainda as autoridades espanholas.

Quando a alfândega espanhola deteta remessas que infringem direitos de propriedade industrial (marcas e patentes), retém-nas e alerta os titulares das marcas para que possam defender os seus direitos através das ações legais.