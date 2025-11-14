Bebé e condutor morrem em colisão entre autocarro e dois automóveis

Uma colisão entre um autocarro e dois automóveis, em Évora, provocou dois mortos: um bebé de 12 meses e um jovem de 22 anos, o condutor de uma das viaturas ligeiras.

Segundo fonte da GNR de Évora à Renascença, o acidente provocou ainda três feridos graves e dois feridos ligeiros.

Os feridos graves são um rapaz de 16 anos e duas jovens de 15 e 23 anos.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Évora.

O autocarro transportava 52 pessoas e nenhum passageiro ficou ferido.



A colisão aconteceu na Estrada Nacional 256, perto de São Manços. O alerta para o acidente foi dado às 18h03.

A circulação rodoviária já foi retomada, entre São Manços e Vendinha, de forma condicionada.

Foram mobilizados para o local 36 operacionais, apoiados por 18 veículos.

[notícia atualizada às 23h59, de 14 de novembro]