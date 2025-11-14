Cabaz da Deco volta a subir e custa mais 10 euros do que há um ano

O cabaz da Deco Proteste voltou a ficar mais caro. Segundo os dados divulgados pela organização de defesa do consumidor, o preço total atingiu 244,95 euros — um aumento de 0,61 euros face à semana passada e de 10,02 euros desde o início do ano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre os produtos que mais subiram nesta última semana destacam-se os brócolos, cujo preço aumentou 12% em apenas sete dias. A subida de 38 cêntimos por quilo levou o preço médio para 3,47 euros/kg. Também a couve-flor registou um acréscimo significativo, subindo 10% para 2,70 euros/kg (mais 25 cêntimos face à semana anterior). Os medalhões de pescada acompanharam esta tendência, aumentando 8% — mais 50 cêntimos — e passando a custar 6,78 euros/kg.

Desde o início do ano, os maiores aumentos foram registados nos ovos (mais 32%), no café torrado moído (mais 29%) e nos brócolos (mais 24%).

A comparação com o mesmo cabaz de há um ano — entre 13 de novembro de 2024 e 12 de novembro de 2025 — revela uma diferença de 10,02 euros, correspondente a uma subida de 4,27%. Já face aos valores de 5 de janeiro de 2022, data em que a Deco começou a monitorizar estes preços, o aumento acumulado é de 57,25 euros.

O cabaz inclui produtos de várias categorias, como Carne, Congelados, Frutas e Legumes, Laticínios, Mercearia e Peixe. Entre os artigos considerados estão peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga, entre muitos outros.

Para ajudar os portugueses na hora de ir ao supermercado, a Deco criou uma ferramenta que permite simular em que supermercado fica mais barata a lista de compras.