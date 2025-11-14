Costa sem acesso ao processo Influencer. MP invoca "segredo de justiça"

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) confirmou que alegou segredo de justiça para não permitir que o antigo primeiro-ministro António Costa consultasse o processo da Operação Influencer.



António Costa pediu para consultar os autos no início de abril do ano passado, mas não foi autorizado porque entretanto foi decretado segredo de justiça.

“Por despacho de 17.04.2024, proferido na primeira conclusão à magistrada titular, foi determinada a aplicação nos autos do regime do segredo de justiça, e requerida a respetiva validação judicial”, explica o DCIAP, em comunicado enviado à Renascença.

A decisão do Ministério Público foi, mais tarde, judicialmente validada e o indeferimento da consulta do processo comunicado a António Costa.



"Este inquérito ainda se encontra sujeito a segredo de justiça, interno e externo, não sendo, por isso, passível de consulta", adianta o Ministério Público.



O MP investiga a possível intervenção de António Costa "para desbloquear procedimentos no contexto do projeto do Data Center" de Sines.



O jornal Expresso noticiou esta sexta-feira que António Costa pediu, por quatro vezes, para ter acesso aos autos da investigação.

O primeiro pedido foi feito antes da validação judicial do segredo de justiça, que terá acontecido no final de maio, refere o Expresso.