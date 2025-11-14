Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Évora

Criança e condutor morrem em colisão entre autocarro e dois automóveis

14 nov, 2025 - 19:55 • Marisa Gonçalves , com redação

Acidente provocou também três feridos graves e dois ligeiros. Desastre aconteceu na Estrada Nacional 256, perto de São Manços.

A+ / A-

Uma colisão entre um autocarro e dois automóveis, em Évora, provocou dois mortos: uma criança e o condutor de uma das viaturas ligeiras.

Segundo fonte da GNR de Évora à Renascença, o acidente provocou ainda três feridos graves e dois feridos ligeiros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os feridos foram transportados para o Hospital de Évora.

O autocarro transportava 52 pessoas e nenhum passageiro ficou ferido.

A colisão aconteceu na Estrada Nacional 256, perto de São Manços. O alerta para o acidente foi dado às 18h03.

Devido a este acidente, pelas 20h45, a estrada permanecia cortada ao trânsito entre São Manços e Vendinha.

Foram mobilizados para o local 36 operacionais, apoiados por 18 veículos.

[notícia atualizada às 20h54]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 14 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)