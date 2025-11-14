Criança e condutor morrem em colisão entre autocarro e dois automóveis

Uma colisão entre um autocarro e dois automóveis, em Évora, provocou dois mortos: uma criança e o condutor de uma das viaturas ligeiras.

Segundo fonte da GNR de Évora à Renascença, o acidente provocou ainda três feridos graves e dois feridos ligeiros.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Évora.

O autocarro transportava 52 pessoas e nenhum passageiro ficou ferido.



A colisão aconteceu na Estrada Nacional 256, perto de São Manços. O alerta para o acidente foi dado às 18h03.

Devido a este acidente, pelas 20h45, a estrada permanecia cortada ao trânsito entre São Manços e Vendinha.

Foram mobilizados para o local 36 operacionais, apoiados por 18 veículos.

[notícia atualizada às 20h54]